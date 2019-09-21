برشلونة يسقط أمام غرناطة بحضور ميسي

تغلب غرناطة على ضيفه برشلونة بهدفين دون رد في كبرى مفاجآت المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني.

بدأ البارسا اللقاء مجرداً من نجمه ليونيل ميسي الذي اضطر للبقاء على دكة البدلاء طوال الشوط الأول، الذي شهد مفاجأة أخرى غير سارة للضيوف في بدايته.

جاء ذلك حين سجل رامون عزيز هدف التقدم للأندلسيين عقب قرابة 75 ثانية من انطلاق المباراة.

مع انطلاق الشوط الثاني حل آنسو فاتي على حساب جونيور فيربو، فيما أتى ليونيل ميسي المنتظر بدلاً من كارليس بيريز.

واحتسب حكم اللقاء بمعاونة تقنية الفيديو ركلة جزاء لصالح غرناطة، سجل منها ألفارو فاديو الهدف الثاني.

بهذه النتيجة، ارتقى غرناطة لصدارة الترتيب مؤقتاً برصيد 10 نقاط، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 7 نقاط في المركز السابع من 5 مباريات.