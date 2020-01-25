برشلونة يسقط أمام فالنسيا بثنائية نظيفة في الخسارة الأولى لكيكي

حقق فالنسيا فوزاً غالياً على نظيره برشلونة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب ميستايا، ضمن منافسات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني.

تقدم فالنسيا عن طريق جوردي آلبا ظهير البارسا، في مرماه بعدما حول تسديدة ماكسي غوميز لمرمى فريقه بالدقيقة 48.

ومن هجمة منظمة من لاعبي الخفافيش بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها فيران توريس بتمريرة لزميله ماكسيميليانو غوميز المتمركز داخل منطقة جزاء برشلونة والذي استقبل الكرة بتسديدة متقنة وضعت الكرة داخل شباك الحارس مارك أندريه تير شتيجن في الدقيقة 77.

وشهدت الدقيقة 12 إهدار غوميز لاعب فالنسيا لركلة الجزاء بعد تسديدة قوية في الزاوية اليسرى للمرمى توقعها تير شتيغين بشكل صحيح ونجح في التصدي للكرة.

كما شهدت الدقيقة 81 هدفاً مُلغَى لصالح صاحب الضيافة نتيجة خطأ على غابرييل باوليستا، وحكم المباراة لجأ لتقنية الفيديو لحسم قراره الذي أكد عدم صحة الهدف، لينتهي اللقاء بفوز الخفافيش 2-0 لتكون الهزيمة الأولى تحت ولاية كيكي سيتين المدرب الجديد لبرشلونة.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد فالنسيا للنقطة 34 في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد برشلونة عند النقطة 43 في المركز الأول ولكنه بات مهدداً بفقدانه لصالح ريال مدريد صاحب نفس الرصيد من النقاط، لكنه خاض مباراة أقل يخوضها غداً أمام بلد الوليد وسيعتلي الصدارة في حال الفوز أو التعادل.