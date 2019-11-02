برشلونة يسقط أمام ليفانتي في الدوري الإسباني

تعرض برشلونة حامل اللقب لخسارة صادمة 3-1 أمام مستضيفه ليفانتي في الدوري الإسباني السبت بعد أن أهدر تقدمه واستقبل ثلاثة أهداف في غضون سبع دقائق خلال الشوط الثاني.

بدا البارسا في وضع مريح عندما تقدم ليونيل ميسي بركلة جزاء في الدقيقة 38.

وبدأت مشاكل الضيوف عندما خرج لويس سواريز للإصابة بعد الهدف ثم انهار في الشوط الثاني عندما حوّل ليفانتي أول ثلاث تسديدات له على المرمى إلى أهداف.

وتعادل خوسيه كامبانيا في الدقيقة 61 بعد هجمة مرتدة سريعة، ثم أضاف بورخا مايورال مهاجم ريال مدريد السابق الهدف الثاني بعد دقيقتين بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، ووسع نيمانيا رادويا الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 67 بتسديدة مباشرة بعد ركلة حرة.

وقلص ميسي الفارق سريعاً ليمنح برشلونة الأمل لكن الهدف ألغي لوجود تسلل على أنتوان غريزمان بعد مراجعة حكم الفيديو.

وهذه الهزيمة الثالثة لبرشلونة في الموسم بالمسابقة لكنه بقي في الصدارة برصيد 22 نقطة من 11 مباراة بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.