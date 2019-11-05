برشلونة يسقط في فخ التعادل السلبي مع سلافيا براغ

فشل برشلونة الإسباني في تحقيق الفوز على ضيفه سلافيا براغ التشيكي، واكتفى بالتعادل السلبي معه في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب كامب ناو في إطار الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

حاول البارسا كثيراً لكنه اصطدم بسد منيع يدعى أوندير كولار، حارس براغ الذي تصدى لكم هائل من الفرص وكان رجل المباراة الأول.

بداية المباراة كانت لمصلحة الضيوف بصورة واضحة، حيث أضاعوا خلال أول 10 دقائق فرصتين محققتين للتقدم بتألق معتاد من مارك أنديه تير شتيغين.

الظهور الأول لبرشلونة أتى بعدها عندما انفرد نيلسون سيميدو بالمرمى، لكن كولار تصدى ببراعة.

وفي الدقيقة 34، أضاع ليونيل ميسي هدفاً محققاً بعدما نجح في تفادي مصيدة التسلل وسدد قذيفة ارتطمت بالعارضة لسوء حظه.

وعاد ميسي مجدداً وأضاع هدفاً آخر بعد تألق كولار، الذي سطع نجمه بعدها أيضاً من جديد بتصدٍ رائع لرأسية آرتورو فيدال.

وأحرز براغ هدفاً في الدقائق الأخيرة بعد اختراق مميز لدفاعات البارسا، إلا أن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

بدأ الشوط الثاني بتغيير سرجيو روبرتو بدلاً من جوردي آلبا المصاب، وأضاع البديل هدفاً سهلاً بعد تمريرة خرافية من عثمان ديمبيلي وضعته في مواجهة كولار الذي تألق مجدداً وحرم صاحب الضيافة من التقدم.

وأحرز فيدال في الدقيقة 57 هدفاً لبرشلونة، لكن تقنية الفيديو ألغته بسبب وقوع ميسي، صاحب التمريرة الحاسمة في مصيدة التسلل.

وكان ميسي بدوره على أعتاب التسجيل بعد عرضية البديل آنسو فاتي داخل منطقة الجزاء، ورغم لمسته الفذّة إلا أن كولار لم يتوانى عن التألق وتصدى للكرة بتعملق شديد.

محاولات كثيفة لبرشلونة الذي سيطر على آخر ربع ساعة دون جدوى على المرمى، ليُطلق الحكم مارك أوليفر صافرته معلناً عن نهاية المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة إلى النقطة الثامنة ليواصل تصدره للمجموعة، بينما ارتفع رصيد سلافيا براغ إلى نقطين في المركز الرابع.