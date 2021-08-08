برشلونة يشتكي باريس سان جيرمان لمنعه من ضم ميسي

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن برشلونة تقدم بشكوى رسمية ضد باريس سان جيرمان لمحاولة منعه من التعاقد مع ليونيل ميسي.

وغادر النجم الأرجنتيني البارسا بعد 17 عاماً تقريباً عقب وصول عقده إلى نهايته في يوليو المنصرم.

ولم يتمكن النادي الكتالوني من تجديد عقد هدافه الأول نظراً لأسباب اقتصادية وهيكلية.

برشلونة يعترض على انتقال ميسي المتوقع لباريس

ويرى برشلونة أن قوانين اللعب المالي النظيف لا تنطبق على سان جيرمان وأن مجموع أجور لاعبيه يتجاوز الدخل العام الذي يجنيه النادي.

وقد تقدم البلاوغرانا بشكوى للمفوضية الأوروبية بهذا الصدد مشيراً إلى قوانين اللعب المالي يجب أن تتدخل للوقوف أمام إتمام صفقة ميسي.

ومع أن النادي الباريسي تعاقد مع سيرخيو راموس وجيانلويجي دوناروما وجورجينيو فينالدوم مجاناً، إلا أنهم سيتقاضون رواتب ضخمة، أضف إلى ذلك ما سيحصل عليه "ليو" بالإضافة لنجوم اللاعبين الحاليين أمثال نيمار وكيليان مبابي.

ومن هذا المنطلق، ومجموع الأجور الضخم للاعبي باريس سان جيرمان، يرى برشلونة أن صفقة هدافه السابق يجب ألا تتم.

يذكر أن نيمار غادر البارسا إلى باريس تحديداً عام 2017 في صفقة قياسية تاريخية وصلت قيمتها إلى 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد البرازيلي في ذلك الوقت.