برشلونة يشعل سباق الصدارة بفوز صعب على خيتافي

تمسك برشلونة بآماله في الحفاظ عى لقبه كبطل الدوري الإسباني، وذلك بعد فوز صعب على مستضيفه خيتافي بهدفين لهدف في إطار المرحلة الرابعة والعشرين.

بهذا الفوز يتساوى البارسا مؤقتاً مع غريمه ريال مدريد برصيد 52 نقطة لكل منهما، بانتظار لقاء الغد الذي سيجمع الملكي بضيفه سيلتا فيغو.

وفي حال فوز العملاق المدريدي فإن فارق النقاط الثلاث سيعود بين الغريمين.

وكان النجم أنتوان غريزمان قد افتتح التسجيل للبلاوغرانا في الدقيقة 33، وذلك قبل أن يضيف زميله سيرجي روبيرتو الهدف الثاني بعد ست دقائق.

وفي الشوط الثاني، بدا أن الأمور ستكون سهلة أمام برشلونة لإضافة المزيد من الأهداف، لا سيما عبر أقدام القائد ليونيل ميسي الذي صام عن التهديف في المباريات الأخيرة.

لكن انتفاضة الضيف الأندلسي صعبت الأمور على الضيوف، لتستقبل شباك حارسه مارك أندريه تير شتيغين هدفاً رائعاً في الدقيقة 65 من المباراة.