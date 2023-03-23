برشلونة يضحي بآلبا لفتح باب ضم لاعبين جدد

البوابة - يستعد برشلونة للتخلي عن العديد من لاعبيه الصيف القادم كونه يحتاج لتوفير قرابة 200 مليون يورو للتماشي مع قوانين رابطة الدوري الإسباني.

ويعد الظهير الأيسر المخضرم جوردي آلبا أحد أعلى لاعبي الفريق الأول من حيث الرواتب، حيث سيدين له النادي بحوالي 38 مليون يورو العام المقبل وفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية.

لهذا السبب، بات صاحب الـ 34 عاماً مرشحاً للرحيل عن البلاوغرانا بعد نهاية الموسم الجاري حتى يوفر النادي أجوره.

برشلونة يواجه خطر عدم تسجيل عدد من نجومه

يمر البارسا بمرحلة حساسة، لأنه سيواجه صعوبات كبيرة في تسجيل نجومه غافي ورونالد آراوخو وسيرجي روبرتو بعدما جددوا جميعم عقودهم في الفترة الماضية.

وشدد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني على أن النادي الكتالوني سيمنع من إجراء أي تعاقدات جديدة طالما لم يستوف الشروط الخاصة بسقف الأجور.

ويصل مجموع أجور لاعبي برشلونة إلى 684 مليون يورو، علماً بأن الحد الأعلى الذي تسمح به الرابطة لا يتجاوز الـ 450 مليون يورو.