برشلونة يضحي بـ 8 لاعبين لضم هالاند

يسعى برشلونة للتعاقد مع إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الصيف المقبل.

ووفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية يريد جوان لابورتا رئيس البارسا إبرام صفقة قوية في الصيف والاسم الرئيسي المطروح هو هالاند مشيرة إلى أن الوضع الاقتصادي للنادي لا يزال صعباً، لذلك ستعتمد الإدارة في تمويل الصفقات الجديدة على بيع بعض اللاعبين الحاليين.

وأوضحت الصحيفة أن عملية رحيل النرويجي عن دورتموند تحتاج 100 مليون يورو على الأقل وهو ما سيدفع برشلونة للتخلص من عدة أسماء مثل جونيور فيربو وفيليبي كوتينيو وأنتوان غريزمان ومارتن برايثوايت ونيتو وسامويل أومتيتي وميراليم بيانيتش وماتيوس لتمويل الصفقة.

ولفتت الصحيفة إلى أن جائحة كورونا وانخفاض قيمة اللاعبين يشيران إلى أن برشلونة لن ينجح في إبرام عمليات بيع ضخمة.