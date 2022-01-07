برشلونة يضع برونو فيرنانديش على رأس قائمة أهدافه

وضع برشلونة النجم الدولي البرتغالي برونو فيرنانديش لاعب خط وسط مانشستر يونايتد واحداً من أبرز أهدافه لصيف العام الجاري وفقاً لموقع "إل ناسيونال" الإسباني.

وبات البالغ من العمر 27 عاماً محبطاً جراء التراجع الكبير في مستواه الشخصي ولتخبط يونايتد هذا الموسم.

ويتابع البارسا موقف النجم البرتغالي بترقب شديد على أمل التحرك لضمه خلال الصيف بحال الفشل في استقطاب الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند.

ويرتبط فيرنانديش مع مانشستر يونايتد بعقدٍ يمتد حتى صيف عام 2025 لكنه قد ينهي مسيرته في أولد ترافورد ويحزم حقائبه صوب كامب ناو.

يذكر أن لاعب خط الوسط سجل 45 هدفاً وصنع 34 هدف آخر خلال 104 مباريات مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات حتى الآن.