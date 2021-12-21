برشلونة يضع زياش ضمن خياراته في سوق انتقالات يناير

وضع برشلونة النجم الدولي المغربي حكيم زياش جناح تشيلسي خياراً ثانياً في سوق انتقالات يناير المقبل بعد الإسباني فيران توريس مهاجم مانشستر سيتي.

ويخطط البارسا لضم توريس من السيتيزنز، لكن أي تعقيد في إتمام الصفقة سيجعله يوجه أنظاره صوب زياش الذي عجز عن ترك البصمة المأمولة منذ ارتداء قميص البلوز عام 2020 قادماً من أياكس الذي تألق في صفوفه.

ويرتبط صاحب الـ 28 عاماً بعقدٍ مع الفريق اللندني يمتد حتى صيف عام 2025.

وسجل المغربي هدفاً وحيداً وصنع اثنين آخرين خلال 10 مباريات مع تشيلسي هذا الموسم في جميع المسابقات.

ويجذب النجم العربي أنظار بوروسيا دورتموند كذلك والذي قد يتحرك لضمه أيضاً الشهر القادم.