برشلونة يضع عينه على ليروي ساني

يستهدف برشلونة التعاقد مع النجم الدولي الألماني ليروي ساني جناح بايرن ميونخ وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية صيف العام القادم.

ويقدم اللاعب مستويات مميزة مع الفريق البافاري الذي قاده للفوز على فيردر بريمن يوم الجمعة ضمن البوندسليغا وسجل هدفين في المباراة.

ويتبقى عامان على عقد النجم الألماني مع بايرن ميونخ ومن المتوقع أن يتخذ قرارا يخص مستقبله بعد انتهاء الموسم الجاري.

ويمني مسؤولو برشلونة النفس في إقناع صاحب الـ 27 عاما في الانتقال إلى كتالونيا حينها، علما بأنهم حاولوا ضمه مؤخرا على سبيل الإعارة، لكن مساعيهم قوبلت بالرفض.

وسيكشف الموسم الجاري ما إذا كان ساني سيستمر في ملعب آليانز آرينا لفترة أطول أو أنه سيختار الرحيل لخوض تجربة جديدة بعد تلك التي مر بها رفقة مانشستر سيتي في السابق.