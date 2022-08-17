برشلونة يضع عينه على مدافع جديد

تناقلت وسائل الإعلام الإسبانية أنباء عن اهتمام برشلونة ومديره الفني تشافي هيرنانديز بإبرام صفقة دفاعية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الصادرة من كتالونيا أن المدرب الشاب وضع عينه على الشاب الأرجنتيني خوان فويث ظهير جاره فياريال.

ولفت صاحب الـ 24 عاماً أنظار تشافي في الآونة الأخيرة بفضل مستواه الثابت وما يمكن أن يضيفه للفريق على الرواق الأيمن.

ما هي القيمة التي سيدفعها برشلونة للتعاقد مع فويث؟

واجتمع مسؤولو البارسا مع كلاوديو كوتي وكيل أعمال فويث للوقوف على إمكانية إبرام الصفقة.

وسيضطر برشلونة لدفع قرابة 42 مليون يورو قيمة البند الجزائي لفسخ العقد الذي يرتبط به النجم الأرجنتيني مع فريق الغواصة الصفراء.

يذكر أن الأميركي سيرجينيو ديست ظهير البلاوغرانا مرشح للانتقال إلى مانشستر يونايتد مما يعني حاجة الفريق لضم لاعب جديد يشغل مركزه.