برشلونة يضع عينه على مهاجم جديد لتعويض سواريز

انضم بيير إيميريك أوباميانغ نجم آرسنال، إلى قائمة اهتمامات برشلونة، الساعي لتعزيز هجومه خلال سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

ويتطلع النادي الكتالوني، لتعويض غياب لويس سواريز، الذي خضع لعملية جراحية بالركبة، في 12 من الشهر الجاري، سيغيب إثرها 4 أشهر.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن كيكي سيتين، المدير الفني للبارسا يرغب في التعاقد مع رأس حربة صريح، وأن أوباميانغ بات المرشح المفضل.

وسجل الدولي الغابوني، الذي يمتد عقده مع آرسنال حتى صيف 2021، 14 هدفاً خلال 22 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ولن تكون مهمة برشلونة سهلة لشراء أوباميانج، حيث يحتل فريقه المركز العاشر في الدوري، كما أن القيود الاقتصادية ستعيق الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أوباميانغ يرتبط بصداقة مع ثنائي البارسا سامويل أومتيتي، وعثمان ديمبيلي الذي لعب معه في بوروسيا دورتموند خلال موسم 2016-2017.

وتضم قائمة برشلونة مهاجمين آخرين مثل رودريغو مورينو، نجم فالنسيا، الذي يمتد عقده مع الخفافيش حتى 2022.

ويتناسب أسلوب لعب رودريغو أكثر مع البلاوغرانا نظراً لقدرته على اللعب بين الخطوط، أكثر من أوباميانغ الذي يتمتع بسرعة وقوة بدنية أكبر.

هناك أيضاً فيرناندو يورينتي، مهاجم نابولي الذي يمتد عقده مع البارتينوبي حتى 2021، وهو الخصم المقبل لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا.

ولعب يورينتي، دوراً في إقصاء مانشستر سيتي، من دوري الأبطال الموسم الماضي، عندما كان في صفوف توتنهام.

ويغلق سوق الانتقالات الشتوي أبوابه في 1 فبراير المقبل.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.