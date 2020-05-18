برشلونة يضع موعداً نهائياً للتعاقد مع بيانيتش ولاوتارو

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية عن ضغط برشلونة من أجل حسم صفقتي ميراليم بيانيتش لاعب خط وسط يوفنتوس، ولاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان في أقرب وقت ممكن.

ويعتبر بيانيتش ابن 30 عاماً، ومارتينيز صاحب 22 عاماً هدفي البارسا الأساسيين خلال سوق الانتقالات القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يعمل على حسم الصفقتي قبل نهاية مايو الجاري، حيث يواصل الضغط على يوفي وإنتر من أجل التوصل لاتفاق نهائي يرضي جميع الأطراف.

وأضافت الصحيفة أن الجزء الجيد هو أن بيانيتش ومارتينيز وافقا على الانضمام لبرشلونة، واتفقا على البنود الشخصية في عقديهما مع العملاق الكتالوني، ويتبقى على البارسا إقناع إدارتي الناديين الإيطاليين بالسماح لهما بالرحيل.

وأكملت أن ظهير برشلونة الأيمن نيلسون سيميدو قد يكون جزءاً من صفقة بيانيتش، مع أن يوفي كان يرغب في التعاقد مع آرتور ميلو، لكن البرازيلي سيستمر مع البلاوغرانا على ما يبدو.

ويرغب برشلونة أيضاً في الاستفادة من رافينيا، وإيفان راكيتيتش، وسامويل أومتيتي، وآرتورو فيدال من أجل حسم صفقة لاوتارو، في حين يطالب إنتر بـ 90 مليون يورو نظير التخلي عن مهاجمه، لكن البارسا يتطلع لإضافة أكثر من لاعب في الصفقة من أجل تخفيض المبلغ المطلوب بعض الشيء.