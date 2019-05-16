برشلونة يضيف لاكازيت إلى موقعه الرسمي ويحذفه سريعاً

فجر برشلونة مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانه التعاقد مع الفرنسي أليكساندر لاكازيت، مهاجم أرسنال الإنجليزي، قبل أن يتراجع النادي الكتالوني ويحذف الخبر من موقعه الرسمي.

ففي الوقت الذي يدور فيه الحديث فيه عن اقتراب البارسا من التعاقد مع الفرنسي الآخر أنتوان غريزمان، الذي أعلن قبل أيام رحيله عن أتلتيكو مدريد نهاية الموسم الحالي، ظهر اسم لاكازيت ضمن قائمة البارسا في موقعه الرسمي، قبل أن يتم تدارك الموقف بشكل سريع وحذفه من القائمة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ظهور اسم لاكازيت في موقع برشلونة له تفسيران، الأول قد يعود إلى أن الموقع تعرض للقرصنة، لكن يبقى هذا التفسير مستبعداً، لأنه لم يكن هناك أي تعديل آخر في الموقع.

والتفسير الثاني والأكثر منطقية، أنه مجرد خطأ في البرمجة، وفي كلتا الحالتين، يبقى لاكازيت مرشحاً للانضمام لبرشلونة على الرغم من أن كل التقارير تشير إلى أن غريزمان، هو الأقرب لتعزيز خط هجوم البلاوغرانا الموسم القادم.

وتألق لاكازيت البالغ 27 عاما بشكل لافت مع آرسنال هذا الموسم، حيث سجل له 19 هدفاً مع 13 تمريرة حاسمة في كافة المسابقات، وساهم في تأهل الغانرز إلى نهائي الدوري الأوروبي، حيث سيواجه تشيلسي في الـ 29 من الشهر الجاري، في العاصمة الآذربيجانية باكو.