برشلونة يطالب بإقالة تيباس رئيس رابطة الليغا

البوابة - رد برشلونة على تقارير أشارت إلى تقديم خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني (الليغا) دليلاً مزيفاً بهدف إدانة النادي الكتالوني أمام القضاء.

ونشر البارسا بيان شديد اللهجة عبر موقعه الرسمي جاء فيه: "يرغب نادي برشلونة في التعبير عن استيائه وغضبه الشديدين في ظل خطورة التقارير التي ظهرت اليوم الاثنين، والتي تقول أن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني قدم دليلاً مزيفاً أمام النيابة العامة بهدف إدانة نادينا.

"لذلك نطالب رابطة الليغا بتقديم التفسيرات علناً وبصورة عاجلة، بعيداً عن التغريدة التي نشرها تيباس، والتي حملت إيحاءات بالتهديد.

"يشعر نادي برشلونة كما نوه الرئيس جوان لابورتا بأنه ضحية حملة إعلامية لأحداث لم تحصل، أي أن نادينا لم يشتري الحكام.

"شارك في هذه الحملة عدة وسائل إعلامية بنوايا سيئة، وأشعلت رابطة الليغا من وراء الكواليس النيران ضد نادينا في محاولة لإدانتنا أمام الرأي العام قبل صدور حكم في القضية.

"هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها رئيس رابطة الليجا أدواته الإعلامية لشن حملة على برشلونة، لكن بغض النظر عن مزاحه الذي اعتدنا عليه، لم نتخيل يوماً محاولته توجيه اتهامات كاذبة لنا.

"ما نشرته صحيفة (لا فانغوارديا) اليوم خطير بدرجة توجب تحذير جميع أندية الدوري الإسباني بشأن ممارسات لا تتماشى مع وظائف رئيس الرابطة.

"بالتالي، حفاظاً على كرامة هذا المنصب واحتراماً له، يتوجب على السيد تيباس الاستقالة من منصبه. ومع ذلك، نفهم صعوبة حصول ذلك بسبب هوسه بملاحقة برشلونة وإظهار كراهيته وعدائه المعلنين لنادينا".