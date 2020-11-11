برشلونة يطالب نيمار بتصحيح خطأ حسابي

واصل برشلونة مسلسل نزاعاته مع النجم نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان حيث طالب النادي الكتالوني لاعبه السابق برد نحو 10 ملايين يورو حصل عليها بخطأ حسابي يتعلق بقيمة الضرائب المستحقة عليه.

وكشف تقرير نشرته صحيفة "إل موندو" الإسبانية أن البارسا بدأ خطواته الآن لمطالبة البرازيلي برد المبلغ الذي حصل عليه أكثر من مستحقاته المالية بسبب خطأ حسابي وقع فيه النادي خلال الفترة التي قضاها اللاعب في صفوفه قبل انتقاله إلى سان جيرمان.

يذكر أن هذه المشكلة ستكون حلقة جديدة في مسلسل الصراع بين برشلونة ونيمار منذ رحيله إلى سان جيرمان في 2017 دون رغبة البارسا وذلك بدفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو.

وكان البرازيلي ادعى سابقاً أن برشلونة يدين له بمبلغ 43 مليون يورو هي قيمة مكافآت وحوافز لم يحصل عليها فيما أقام النادي دعوى قضائية وحصل على حكم بأن اللاعب هو من يدين للنادي بمبلغ 7ر6 مليون يورو.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أشارت في سبتمبر الماضي أيضاً إلى أن نيمار يدين للسلطات المالية في إسبانيا بمبلغ 6ر34 مليون يورو قيمة ضرائب لم يسددها خلال فترة اللعب لبرشلونة من 2013 إلى 2017.