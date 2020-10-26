برشلونة يطلب تأجيل التصويت على سحب الثقة من بارتوميو

أرسل مجلس إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو رسالة إلى بير آراغونيس، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس كتالونيا العام، لتعليق التصويت على سحب الثقة لأسباب صحية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

لكن في حال عدم تحديد موعد للتصويت اليوم الاثنين، تنظر المعارضة في اتخاذ الإجراءات القانونية.

ووفقاً لإذاعة راديو «راك 1» الكتالونية، تواصل نادي برشلونة مع الحكومة في إقليم كتالونيا وناشدها بتأجيل إقامة انتخابات سحب الثقة من مجلس إدارة البلاوغرانا الحالي، بسبب الأوضاع الصحية التي تمر بها إسبانيا.

وتمت الدعوة صباح الاثنين إلى اجتماع طاولة التصويت على سحب الثقة من بارتوميو ومجلس إدارته، وعلى هذه الطاولة أثيرت إمكانية تأجيل التصويت بحجب الثقة وتم طرح أن هذا كان الخيار الأفضل «أخلاقياً».

ومع ذلك، فإن التأخير لم يمر لأنه لم يكن هناك نصاب قانوني من حيث الحاضرين، وقد تقرر، في الوقت الحالي، أن يتم نقل تاريخ 1 و 2 نوفمبر إلى مجلس الإدارة، وهما اليومان الوحيدان اللذان يمكن لبرشلونة أن يقترحهما الآن.

وبالمثل، تقرر أيضاً أن يرسل النادي خطاباً إلى نائب رئيس مجلس كتالونيا العام يطلب فيه تعليق التصويت على سحب الثقة لأسباب صحية.

لكن في حال عدم تحديد موعد للتصويت على سحب الثقة من مجلس إدارة برشلونة فإن المعارضة ستنظر في اتخاذ الإجراءات القانونية.