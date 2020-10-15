برشلونة يطلب عودة جمهوره في دوري الأبطال

تقدمت إدارة برشلونة بطلب إلى الجهات المختصة للسماح بحضور الجمهور لمباريات الفريق في دوري أبطال أوروبا، وفقاً لصحيفة "سبورت" الكتالونية.

وجاء الطلب مصحوباً ببروتوكول الإجراءات الأمنية والوقائية والصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، من أجل الترحيب بالجمهور في كامب ناو في أولى مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف البارسا منافسه فيرينسافاروش المجري في 20 من الشهر الجاري في دور المجموعات.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي برشلونة تقدموا بالطلب الثلاثاء الماضي، وذلك في أعقاب قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الذي يسمح بالعودة الجزئية للجماهير إلى المدرجات، بحد أقصى 30% من سعة الملعب.

وأشارت إلى أن بروتوكول برشلونة في الطلب المقدم للجهات المعنية بكتالونيا، ينص على الدخول التدريجي للجمهور اعتباراً من مباراة الثلاثاء المقبل، حيث يسمح بدخول 1000 شخص فقط؛ ثم الوصول إلى 10 آلاف مشجع ضد دينامو كييف؛ وحتى 25٪ من قدرة كامب ناو في مواجهة يوفنتوس.

ومن المقرر أن يدرس الأمين العام للرياضة هذا البروتوكول المعروض من برشلونة، ومناقشته مع وزارتي الداخلية والصحة، على أن يتم الرد غداً الجمعة بالقرار النهائي على أقصى تقدير.