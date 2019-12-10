برشلونة يطيح بإنتر من دوري الأبطال بتشكيلة رديفة

أقصى برشلونة الإسباني مستضيفه إنتر الإيطالي من دوري أبطال أوروبا، وحقق الفوز عليه بتشكيلة رديفة بهدفين لهدف على ملعب سان سيرو ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

كان إنتر بحاجة للفوز فقط على البارسا بغض النظر عن نتيجة مباراة بوروسيا دورتموند وسلافيا براغ، إلا أن الأمر لم يتحقق، إذ تغلب النادي الألماني على نظيره التشيكي بهدفين لهدف ليرافق البارسا إلى ثمن النهائي.

لم يقدم إنتر أداءً جيداً رغم كثرة الفرص التي سنحت له، بل ربما تكون واحدة من أسوأ مبارياته تحت قيادة أنتونيو كونتي هذا الموسم، في شوط المباراة الأول على وجه الخصوص، إذ كان برشلونة الطرف الأبرز.

وسجل روميلو لوكاكو هدفاً أُلغي بداعي التسلل، ثم أضاع البلجيكي انفراداً سهلًا تألق فيه نيتو، لكن برشلونة كانت له محاولاته أيضاً على مرمى سمير هاندانوفيتش، حتى أتت الدقيقة 23 لتعلن عن هدف كارليس بيريز.

تحسن إنتر نوعاً ما في آخر 10 دقائق من الشوط، وتمكن لوكاكو من إدراك التعادل من تسديدة مميزة في الدقيقة 43، ليعيد فريقه من جديد إلى المباراة.

وعلى الرغم من السيطرة على مجريات الشوط الثاني، إلا أن فرص إنتر لم تترجم لأهداف، ثم أحرز لاوتارو مارتينيز هدفاً أُلغي بداعي التسلل من جديد.

لاوتارو أحرز هدفاً آخر لكن لتداخل لوكاكو فيه أُلغي من جديد بداعي التسلل، ثم أضاع بيريز فرصة حسم المباراة لبرشلونة عندما انفرد بمرمى أصحاب الأرض وسدد الكرة بصورة غير مفهومة.

وقضى البديل آنسو فاتي على أحلام إنتر في التأهل في الدقيقة 85، عندما أحرز هدفاً جميلاً من تسديدة أرضية مميزة ارتطمت بالقائم الأيمن قبل أن تدخل مرمى هاندانوفيتش لتنتهي مغامرة النيراتزوري في دوري الأبطال بصورة رسمية.

يجدر الإشارة هنا إلى أن فوز دورتموند في مباراة براغ بنفس المجموعة أتى عبر هدفين لجايدون سانشو ويوليان براندت، في مباراة اضطر فيها فريق المدرب لوسيان فافر لإكمالها بـ 10 لاعبين بعد طرد يوليان فايجل في الدقيقة 77.