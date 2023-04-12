برشلونة يعتزم تمديد عقد تشافي حتى 2026

البوابة - قال تقرير إعلامي إسباني أن جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة يعتزم مكافأة المدير الفني تشافي هيرنانديز بمنحه عقداً جديداً لموسمين آخرين.

وسيبقى المدرب البالغ من العمر 43 عاماً بالتالي حتى صيف عام 2026 وفقاً لإذاعة "كوبي" الإسبانية.

ويسير البارسا بخطى ثابتة صوب اقتناص لقب الليغا للمرة الأولى منذ عام 2019 كونه يحلق حالياً في صدارته بفارق 13 نقطة عن غريمه ريال مدريد ثاني الترتيب العام.

تشافي يحاول إعادة برشلونة إلى الواجهة

قاد صانع الألعاب السابق الفريق الكتالوني في 80 مباراة حتى الآن بجميع المنافسات حقق الفوز في 51 لقاء منها، وتعادل في 14، فيما خسر في 15 مناسبة.

ويرتبط المدرب الشاب ببرشلونة بعقدٍ يمتد حتى الثلاثين من يونيو لعام 2024.