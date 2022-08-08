برشلونة يعرض أوباميانغ على تشيلسي ومانشستر يونايتد

أكدت صحيفة "إنديبندنت" البريطانية أن إدارة برشلونة عرضت خدمات النجم الدولي الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ على تشيلسي ومانشستر يونايتد.

وقال ميغيل ديلايني مراسل الجريدة أنه تم عرض المهاجم على فريق الشياطين الحمر، مع أن تشافي هيرنانديز مدرب البارسا أكد الأسبوع الماضي أن اللاعب لن يرحل.

ومع أن يونايتد لم يكن مهتماً كثيراً بنجم آرسنال السابق، إلا أن الأمور تغيرت في ظل وضعية الفريق الحالية ومسألة استمرار هدافه الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو.

أوباميانغ مرشح للانتقال إلى تشيلسي

وعرض برشلونة خدمات أوباميانغ على تشيلسي الذي يشرف عليه المدير الفني الألماني توماس توخيل.

وعمل توخيل مع الهداف البالغ من العمر 33 عاماً في بوروسيا دورتموند وتجمعهما علاقة مميزة وفقاً للصحيفة.

وسجل الغابوني 79 هدفاً في 95 مباراة مع دورتموند مما يجعله خياراً مناسباً أكثر للبلوز هذا الصيف.