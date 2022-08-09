برشلونة يعرض ديباي على يوفنتوس

أكد موقع "جول" العالمي اليوم الثلاثاء أن إدارة برشلونة عرضت خدمات النجم الدولي الهولندي ممفيس ديباي على يوفنتوس هذا الصيف.

وأشار التقرير الذي نشره الموقع أن القائمين على يوفي يدرسون حالياً جدوى إبرام هذه الصفقة، علماً بأن خط هجوم الفريق يعاني حالياً من قلة الخيارات عقب رحيل النجمين الأرجنتيني باولو ديبالا والإسباني ألفارو موراتا.

كما تحيط الشكوك بمستقبل الإيطالي الشاب مويسه كين مع يوفنتوس، مما يعني أن إبرام صفقات هجومية جديدة أمر لا بد منه خلال ما تبقى من نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسيكون بإمكان البيانكونيري تأمين خدمات ديباي في صفقة مجانية نظراً لحاجة البارسا للتخلص من بعض لاعبيه حتى يتمكن من تسجيل صفقاته الجديدة مثل البولندي روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي جولز كوندي والبرازيلي رافينيا.

يذكر أن يوفنتوس يسعى أيضاً لإتمام صفقة المهاجم الصربي فيليب كوستيتش من آينتراخت فرانكفورت خلال الأيام القليلة القادمة.