برشلونة يعرض سواريز على يوفنتوس

كشفت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، الثلاثاء، عن تفكير يوفنتوس في التعاقد مع لويس سواريز مهاجم برشلونة، بعد الحديث عنه أثناء اجتماع الإدارتين مؤخراً في كتالونيا.

ووفقاً لمصادر الصحيفة، عرضت إدارة البارسا النجم لويس سواريز على يوفي، خلال الاجتماع المشترك بين الجانبين من أجل إبرام بعض الصفقات.

ويبحث النادي الإيطالي عن مهاجم جديد لتدعيم صفوفه قبل بداية الموسم الجديد، في ظل عدم اقتناع ماوريتسيو ساري بمستوى غونزالو هيغواين ورغبة الإدارة في بيع زميله باولو ديبالا.

يذكر أن بطل السيري آ يحاول التوقيع مع ماورو إيكاردي مهاجم إنتر كذلك، لكن إدارة الافاعي تفضل بيعه إلى فريق آخر نظراً للعداء التاريخي بين الناديين.