برشلونة يعرض على ديمبيلي تمديد عقده

تعرض المهاجم الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي لإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة يورو 2020 مطلع الصيف الجاري.

وسيلتقي اللاعب مع إدارة برشلونة خلال الشهر الجاري لمناقشة تجديد عقده مع ذلك وفقاً لإذاعة "آر أي سي" الإسبانية.

ويعتزم البارسا التفاوض مع الهداف الفرنسي عقب رحيل القائد الأسطوري ليونيل ميسي الشهر الماضي إلى باريس سان جيرمان، وزميله الفرنسي الآخر أنتوان غريزمان إلى أتلتيكو مدريد.

ويتعافى ديمبيلي حالياً من إصابة في عضلة الفخذ أصيب بها خلال مشاركته الدولية مع بلاده في يونيو المنصرم، لكن النادي يتطلع لإبقائه في ملعب كامب ناو لما بعد الموسم الجاري.