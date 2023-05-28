برشلونة يعرض على ميسي شارة القيادة لإغرائه بالرجوع

عرض مسؤولو برشلونة على الأيقونة ليونيل ميسي ارتداء شارة القيادة في محاولة منهم لإغرائه بالرجوع إلى ملعب سبوتيفاي كامب ناو.

ويخوض "ليو" الأيام الأخيرة من عقده مع باريس سان جيرمان مع أنباء تؤكد أنه لن يوافق على تجديده لفترة إضافية.

برشلونة يبحث عن قائد جديد و ميسي المرشح الأبرز لتولي المهمة

في الجهة المقابلة، يدخل البارسا مرحلة انتقالية بعد الإعلان عن رحيل نجميه المخضرمين جوردي آلبا وسيرجيو بوسكيتس.

وتحلم إدارة البلاوغرانا بالتالي باسترجاع هداف النادي التاريخي الذي صال وجال وحقق العديد من الألقاب وأعاد النادي إلى الواجهة.

وبحال عدم نجاح برشلونة في إتمام الصفقة، سيتم منح شارة القيادة إما لروبرت ليفاندوفسكي أو رونالد آراخو.