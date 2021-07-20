برشلونة يعرض غريزمان على مانشستر يونايتد

يواصل برشلونة مساعيه للتخلص من بعض اللاعبين لموازنة حساباته هذا الصيف، ويعد أنتوان غريزمان على رأس القائمة التي يتطلع النادي لتحريكها.

ويعد الدولي الفرنسي صاحب الثلاثين عاماً الأكثر تقاضياً للأجور في البارسا حالياً، بعد انتهاء عقد القائد ليونيل ميسي الشهر المنصرم.

وبات النادي الكتالوني بتخفيض فاتورة أجوره تماشياً مع قوانين الدوري الإسباني، مما سيعني بيع اللاعبين الأعلى أجراً على الأغلب.

ولا يستطيع البارسا حتى الآن تسجيل صفقاته الجديدة سيرجيو أغويرو وممفيس ديباي وإيريك غارسيا مع أنهم جميعاً وصلوا الفريق مجاناً، وذلك لحين نجاح البلاوغرانا في موازنة حساباته.

غريزمان مرشح للرحيل عن برشلونة هذا الصيف

ورغم ارتباطه بصفقة تبادلية تعيده إلى أتلتيكو مدريد مقابل قدوم ساوول نيغيز، إلا أنه تم عرض غريزمان أيضاً على مانشستر سيتي وتشيلسي.

وقالت صحيفة "دايلي ميرور" البريطانية أن مانشستر يونايتد أصبح أيضاً ضمن الفرق التي عُرض عليها ضم الهداف الفرنسي.

ولا يبدو أن الشياطين الحمر مهتمون بضم اللاعب، كونهم يركزون حالياً على إتمام صفقة المدافع رافاييل فاران من ريال مدريد.