برشلونة يعرض 3 من نجومه على تشيلسي

قالت تقارير اليوم الخميس أن برشلونة عرض على تشيلسي خدمات 3 نجومٍ من لاعبيه الأساسيين خلال مفاوضات جمعت الناديين هذا الأسبوع.

وأكدت صحيفة "لندن إيفنينغ ستاندرد" البريطانية أن إدارة البارسا أعلمت نظيرتها في تشيلسي بإمكانية التعاقد مع الثلاثي الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ والهولنديين فرينكي دي يونغ وممفيس ديباي.

وبنى رئيس البلوز الجديد تود بولي علاقة مميزة مع مسؤولي البلاوغرانا مع أن الكتالونيين خطفوا النجمين الفرنسي جولز كوندي والبرازيلي رافينيا من أمام أنظاره هذا الصيف.

وشددت الصحيفة على عدم ممانعة أوباميانغ بالرجوع إلى لندن كونه خاض مواسم جيدة رفقة آرسنال في السابق.

بدوره، يفضل دي يونغ خيار تشيلسي على غيره نظراً لما قدموه في دوري أبطال أوروبا مؤخراً.

في حين يتبقى موسم واحد على انتهاء عقد ديباي مع برشلونة، مما سيسهل من عملية بيعه.