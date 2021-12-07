برشلونة يعرض 38 مليون جنيه لشراء فيران توريس

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة مستعد لدفع 38 مليون جنيه استرليني من أجل الحصول على خدمات فيران توريس نجم مانشستر سيتي.

ويطالب بطل الدوري الإنجليزي بـ 51 مليون جنيه نظير التخلي عن اللاعب، لكن البارسا في مفاوضات حالياً لتخفيض هذه القيمة.

وانتقل المهاجم البالغ من العمر 21 عاماً إلى سيتي في صيف عام 2020 قادماً من فالنسيا ووقع عقداً لمدة خمسة مواسم.

وخاض الدولي الإسباني 43 مباراة مع السيتيزنز منذ ذلك الحين في جميع المسابقات سجل خلالها 16 هدفاً كما صنع 4 أهدافٍ أخرى.

كما تم استدعاؤه لتمثيل منتخب إسبانيا للمرة الأولى بعد 16 يوماً فقط من توقيعه على عقود انتقاله لمانشستر سيتي.