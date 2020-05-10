برشلونة يعلن إصابة أومتيتي

أعلن برشلونة إصابة نجم مدافعه سامويل أومتيتي، اليوم السبت، خلال الحصة التدريبية الثانية فقط منذ عودة الفريق من التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأوضح البارسا في بيان مقتضب أن الدولي الفرنسي تعرض لإصابة في عضلة الساق اليمنى فيما لم يحدد مدة غيابه رابطاً إياها بتطور وضعيته.

وكان برشلونة قد عاد للتدريبات، أمس الجمعة، بعد فترة توقف طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا، فيما تم تقسيم اللاعبين، اليوم، على ثلاثة ملاعب من أجل الحفاظ على التباعد الاجتماعي خلال التدريبات.

ويتصدر البلاوغرانا ترتيب الدوري الإسباني حتى اللحظة بفارق نقطتين عن ملاحقه ريال مدريد، فيما ينتظر استئناف البطولة المتوقفة منذ مارس الماضي الشهر القادم.