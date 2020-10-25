برشلونة يعلن إصابة كوتينيو

أعلن برشلونة عن تعرض فيليبي كوتينيو لإصابة في العضلة الخلفية بعد لقاء الفريق أمس أمام ريال مدريد.

جاء هذا في بيان أصدره النادي الكتالوني، ولم يوضح من خلاله الفترة المتوقعة لغياب الدولي البرازيلي عن صفوفه.

وكتب النادي في البيان: "الفحوصات التي خضع لها لاعب الفريق الأول فيليبي كوتينيو أظهرت تعرضه لإصابة في الفخذ الأيسر.

"جاءت الإصابة في العضلة الخلفية، وستبعد اللاعب عن المشاركة مع الفريق، وسيتم تقييم موقفه وفقاً لحالته في الفترة المقبلة".

وكان كوتينيو قد شارك أساسياً ولمدة 90 دقيقة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو الذي جمع الغريمين ضمن مواجهات المرحلة السابعة من الدوري الإسباني.

وتعرض البارسا للهزيمة على أرضه بهدف لثلاثة في اللقاء الذي أقيم الأحد أمام ريال مدريد.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز 12 في الدوري الإسباني بعدما فشل في تحقيق الفوز الثالث على التوالي.