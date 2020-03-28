برشلونة يعلن تخفيض رواتب العاملين فيه

أعلن برشلونة بطل الدوري الإسباني، خفض رواتب العاملين فيه لمواجهة التبعات المالية لتوقف المنافسات في ظل فيروس كورونا المستجد، من دون أن يحدد ما إذا كانت الخطوة تشمل جميع الموظفين واللاعبين.

وفرض تفشي «كوفيد-19» شللاً شبه تام في مختلف النشاطات الرياضية حول العالم، وأدى الى تعليق منافسات كرة القدم في إسبانيا.

وأوضح النادي الكتالوني في بيان: «توقف المنافسات بسبب وباء كورونا، استتبعه وقف كل النشاطات الرياضية وغير الرياضية لنادينا».

وأوضح النادي المتوج بلقب الليغا في الموسمين الماضيين ومتصدر ترتيب الموسم الحالي قبل تعليقه بعد المرحلة 27 أنه: «اتخذ سلسلة إجراءات للحد من آثاره (التوقف) والتخفيف من التبعات الاقتصادية لهذه الأزمة».

وأفاد أن الإجراءات تشمل: «خفض عدد أيام العمل، نظراً للظروف الراهنة، ونتيجة لذلك الخفض النسبي للرواتب المحددة بموجب العقود».

ولم يحدد النادي بشكل مباشر ما اذا كانت هذه الخطوة تشمل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، علماً بأن تقارير إسبانية أشارت في الأيام الماضية الى وجود مفاوضات بين إدارة النادي واللاعبين الذين يقودهم النجم ليونيل ميسي، من أجل تطبيق هذ الأمر.

لكن التقارير أشارت الخميس، الى ان البارسا شمل هؤلاء اللاعبين، كغيرهم من مزاولي الرياضات الأخرى في النادي، بإجراء خفض الرواتب، على رغم رفضهم الاقتراح الذي تقدمت به الإدارة.

وفي حين كشفت بعض التقارير أن نسبة الاقتطاع من الراتب قد تصل إلى 70 بالمئة في ظل الظروف الحالية، أشارت إلى أن رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو يعتزم دفع «تعويضات» للاعبي فريق كرة القدم الأول تخفف من حدة الخفض، نظراً لاعتبار الإدارة أن هؤلاء مسؤولون بشكل أساسي عن توفير غالبية إيرادات النادي في الظروف العادية.