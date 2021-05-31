برشلونة يعلن تعاقده مع سيرجيو أغويرو

أعلن برشلونة عن تعاقده مع سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي السابق.

وتوصل البارسا والنجم سيرجيو أغويرو إلى اتفاق للانضمام إلى النادي اعتباراً من 1 يوليو 2021، وسيوقع اللاعب عقداً حتى نهاية موسم 2023.

سيرجيو أغويرو يزامل ليونيل ميسي في برشلونة

وانتقل الأرجنتيني إلى صفوف برشلونة في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي ليزامل مواطنه القائد ليونيل ميسي الذي يبدو في طريقه للبقاء مع الفريق أيضاً.

يذكر أن أغويرو خاض آخر مباراة بقميصه أمام تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره فريق المدرب جوسيب غوارديولا بنتيجة 0-1.