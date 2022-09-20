برشلونة يعلن عن تحقيق أرباح بقيمة 98 مليون يورو في موسم 2021-2022

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تحقيق أرباح بقيمة 98 مليون يورو في موسم 2021-2022، رغم مروره بأزمة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخه.

واضطر النادي الكتالوني للتفريط بنجمه الأول ليونيل ميسي صيف العام المنصرم لأن إدارته لم تتمكن من ربط الأرجنتيني بعقدٍ جديد.

وسعى البارسا للاتفاق مع لاعبيه القدامى على تخفيض أجورهم، كما باع حقوق تسمية ملعبه لـ "سبوتيفاي"، إضافة لبيع حصة لا بأس بها من حقوق البث التلفزيوني بهدف ضخ أموال إضافية استثمرها في إبرام صفقات جديدة.

برشلونة يسير على الطريق الصحيح

وأكد البلاوغرانا في بيان رسمي تحقيق أرباح وصلت قيمتها لنحو 100 مليون يورو.

ورغم هذه الأرباح، إلا أن النادي ما زال مطالباً بتحسين أوضاعه المالية في ظل قوانين الدوري الإسباني الصارمة المتعلقة بسقف رواتب محدد لأجور اللاعبين.