برشلونة يعود للتفكير بألابا والضحية أومتيتي

كشفت تقارير إسبانية أن برشلونة يسعى للحصول على خدمات ديفيد آلابا ظهير بايرن ميونيخ.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن اسم الدولي النمساوي عاد ليطفو على قمة اهتمامات البارسا للموسم الجديد مرة آخرى.

وأكدت الصحيفة أن ضم آلابا لن يكون سهلاً حيث سيرافق انضمامه عند إتمامه عدة قرارات صعبة تتعلق بالراحلين عن النادي.

وذكرت التقارير أن سامويل أومتيتي نجم دفاع برشلونة قد يكون ضحية لهذه الصفقة، في ظل صعوبة تواجده مع آلابا في نفس الفريق.

ويملك برشلونة بالفعل كل من جيرارد بيكيه وكليمون لونغليه، فيما يشكل آلابا خياراً متنوع حيث يستطيع اللعب على الظهير في وقلب الدفاع أيضاً.

يذكر أن رحيل أومتيتي عن برشلونة كان قريباً للغاية عندما كان الفريق سيضم ماتياس دي ليخت من أياكس قبل حصول يوفنتوس على الصفقة لنفسه.