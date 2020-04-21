برشلونة يعيد تسمية كامب ناو من أجل مكافحة كورونا

أعلن برشلونة عن إعادة تسمية ملعبه التاريخي كامب ناو سعياً منه للمساهمة في مكافحة جائحة فيروس كورونا.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي وأكد خلاله أن التسمية الجديدة ستكون تحت تصرف مؤسسة برشلونة للأعمال الخيرية في محاولة لجمع الأموال من أجل المساهمة في مكافحة الفيروس الخطير.

وكتب النادي في بيان: "أعلن الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو التخلي عن الحقوق الخاصة باسم ملعب كامب ناو خلال الموسم القادم 2020-2021 لمؤسسة برشلونة، لتمويل أبحاث تجري في كتالونيا وبقية العالم لمكافحة الفيروس وآثاره.

"قدم النادي من خلال المؤسسة عدة مبادرات منذ بداية الأزمة الصحية الحالية، ويعمل مع المؤسسات المختلفة من أجل مكافحة المرض خلال الأسابيع الماضية".

وسيتم طرح الملعب تجارياً خلال الأسابيع القادمة أمام الرعاة وغيرهم من أجل استغلال اسمه لجمع الأموال من أجل الكفاح ضد الفيروس المميت.

وكان برشلونة قد تأكد من عدم قدرته على استخدام ملعبه من جديد فيما تبقى من الموسم الجاري لحضور الجماهير لو عادت المباريات مرة أخرى بسبب تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن فيروس كورونا أصاب حوالي مليوني ونصف نسمة حول العالم وقتل ما يزيد عن 170 ألف خلال الأشهر الماضية وتعد إسبانيا ثاني أكثر الدول إصابة في العالم خلف الولايات المتحدة بواقع 200 ألف مصاب و21 ألف وفاة.