برشلونة يغري لاوتارو

كشفت تقارير عن تفاصيل عرض برشلونة لضم لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وارتبط اسم مهاجم النيراتزوري بالانتقال إلى البارسا لتدعيم هجومه، وليكون البديل المستقبلي لويس سواريز.

ووفقاً لما نشرته صحيفة «توتوسبورت» الإيطالية فإن برشلونة عرض على لاوتارو عقداً لمدة 5 أعوام، بالإضافة إلى موسمين اختياريين، يُتيح له التجديد تلقائياً بإرادته.

وأضافت أن إدارة برشلونة عرضت مع مدة العقد راتب سنوي قيمته 7 ملايين يورو صافي، على لاوتارو.

ويتقاضى لاوتارو صاحب الـ 22 عاماً مع إنتر ميلان ما يزيد قليلاً على مليوني يورو صافية الضرائب في الموسم، ويعرض النادي الإيطالي عليه 4 ملايين يورو بالإضافة إلى مكافآت كراتب لتجديد عقده، الذي ينتهي في 2023.

ويرغب مسؤولو إنتر من خلال تجديد عقد لاوتارو إزالة فقرة الشرط الجزائي المُقدر بـ 111 مليون يورو، نظراً لأنه رقم في متناول عدد من الأندية الأوروبية وفي مقدمتهم برشلونة.

وتابعت الصحيفة أن إنتر ميلان يرغب في الاحتفاظ بالأرجنتيني، لكنه سيدرس رحيله إذا قدم اللاعب طلباً للمغادرة.