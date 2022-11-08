برشلونة يغلب أوساسونا رغم طرد ليفاندوفسكي

حقق برشلونة فوزاً صعباً وثميناً للغاية على مستضيفه أوساسونا بهدفين لهدف اليوم الثلاثاء في اللقاء المثير الذي أقيم على ملعب إل سادار لحساب الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الإسباني.

تقدم أصحاب الأرض في وقتٍ مبكر عن طريق دافيد غارسيا بعد 6 دقائق على بداية المباراة.

وشهدت المواجهة نقطة تحول مهمة بطرد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي اعتدى بالمرفق على غارسيا بالذات في الدقيقة 31.

كما تعرض المدافع المخضرم جيرارد بيكيه للطرد أيضاً بعد نهاية الشوط الأول وقبل دخول غرف تغيير الملابس لاعتراضه على قرارات الحكم خيل مانزانو.

برشلونة ينتفض في الشوط الثاني

لكن البارسا قلب النتيجة في الحصة الثانية، إذ قلص بيدري الفارق بعد 3 دقائق من استئناف اللعب.

وسجل البديل البرازيلي رافينيا هدف الانتصار قبل 5 دقائق على النهاية بعد تمريرة بالمقاس من الهولندي فرينكي دي يونغ.

بهذه النتيجة، رفع فريق المدرب تشافي هيرنانديز رصيده إلى 37 نقطة في صدارة الترتيب ليوسع الفارق مؤقتاً مع ريال مدريد ثاني الترتيب إلى 5 نقاط.

فيما بقي رصيد أوساسونا ثابتاً عند 23 نقطة في المركز السادس.