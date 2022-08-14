برشلونة يغير موقفه من بيع دي يونغ

كشفت تقارير إسبانية اليوم الأحد أن إدارة برشلونة بدأت بتغيير موقفها حيال حتمية بيع النجم الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ هذا الصيف.

وتعادل البارسا بصورة مخيبة للغاية مع ضيفه رايو فايكانو أمس السبت دون أهداف في افتتاح منافسات الدوري الإسباني.

ورغم الاستحواذ وتعدد الفرص، إلا أن رايو وقف نداً قوياً ومنع أصحاب الأرض من زيارة شباكه.

لكن النقطة المضيئة تجسدت بدخول صاحب الـ 25 عاماً قبل 30 دقيقة تقريباً على نهاية الشوط الثاني، إذ نجح نجم أياكس السابق في تقديم أداء ملفت بتحريك اللعب وتشكيل الخطورة كلما اندفع للأمام.

ودفع هذا المستوى المميز إضافة للنتيجة السلبية القائمين على برشلونة للتفكير ملياً بإبقاء اللاعب الهولندي.

رحيل أوباميانغ يعني استمرار دي يونغ

ويتزامن هذا التحول مع إمكانية انتقال النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ إلى تشيلسي، لأن المبلغ الذي سيحصل عليه البارسا جراء بيع المهاجم المخضرم من شأنه أن يخفف من ضغوط توفير أجور دي يونغ.

يذكر أن الهولندي مطلوب أيضاً من قبل تشيلسي إلى جانب مانشستر يونايتد الذي سعى لجلبه إلى ملعب أولد ترافورد منذ بداية فترة الانتقالات الجارية.