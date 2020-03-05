برشلونة يفاضل بين توريس ونيمار

أوضحت تقارير إسبانية أن برشلونة أدخل فيران توريس، مهاجم فالنسيا الشاب، في حساباته من أجل تدعيم خطه الأمامي الصيف القادم.

وارتبط النادي الكتالوني بالمقام الأول بضم لاوتارو مارتينيز، نجم إنتر، أو لاعبه السابق نيمار من باريس سان جيرمان، لكن العمليتين تواجهان مصاعب مادية.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن البارسا يتابع عن كثب تطورات الموقف فيما يخص تجديد عقد توريس مع فالنسيا، والذي يفترض أن ينتهي بحلول 2021، ويحاول الخفافيش تأمينه مبكراً.

وأوضحت الصحيفة أن المهاجم اليافع رفض عرضين من ناديه للتمديد، وأنه رغم وجود شرط جزائي بعقده قيمته 100 مليون يورو، إلا أن برشلونة يعول على علاقته القوية مع وكيل اللاعب، واضطرار فالنسيا لبيعه بحال استمر في الرفض.

وكان برشلونة قريباً من ضم صاحب العشرين عاماً قبل موسمين، وكان على وشك دفع 8 ملايين يورو، لكن توريس تراجع عن إتمام الصفقة وقرر تمديد عقده مع فالنسيا.

ولا يحظى النجم الصاعد فقط باهتمام برشلونة، إذ يتابعه أيضاً ريال مدريد، وبوروسيا دورتموند، ويوفنتوس، وذلك بعد أن لفت الأنظار في أمم أوروبا للشباب الصيف الماضي، وقاد إسبانيا للقب القاري.

وشارك توريس في 31 مباراة مع الخفافيش بجميع المسابقات الموسم الجاري، مسجلاً خمسة أهداف وصانعاً أربعة.