برشلونة يفاضل بين نيمار ومبابي

أثار فشل برشلونة في التعاقد مع نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان حالة من الجدل داخل إدارة النادي، وحول ضرورة المحاولة مرة أخرى لضمه أو الانتظار للتعاقد مع زميله كيليان مبابي.

واعترف والد نيمار بأن البارسا حاول جلب صاحب الـ 27 عاماً وأن رغبة اللاعب تجسدت في العودة إلى كامب ناو.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن وجود خلاف بين المسؤولين في برشلونة حول أهمية ضم نيمار في ظل إصرار باريس سان جيرمان على المطالبة بمبالغ باهظة للتخلي عنه.

وأوضحت أن هنالك اتجاهاً داخل النادي للانتظار حتى نهاية عقد مبابي في 2022 ومحاولة التعاقد معه مجاناً بما إن إدارة سان جيرمان لن توافق على بيعه.

وأشارت إلى أن الكفة ترجح صاحب الـ 20 عاماً لصغر سنه وإمكانية تأجيل انضمامه عدة سنوات حتى يصبح قائد برشلونة خلف ليونيل ميسي ولكن مع كل تأخير لنيمار يصبح الأمر معقداً.

وبحلول 2022 سيصل نيمار عامه الثلاثين، مما يعني صعوبة التعاقد معه أو الاستفادة منه في المستقبل.

سبب آخر في صالح الفرنسي هو أنه لم يتسبب في أزمة مع الجماهير كما حدث للبرازيلي برحيله في 2017 ولذلك سيكون مبابي خياراً أفضل.

وأكدت الصحيفة أن الإدارة الكتالونية تدرك جيداً صعوبة ضم مبابي لرغبة ريال مدريد أيضاً في التعاقد معه ولتمسك الباريسي به.

وكان فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، قد كشف في تصريحات سابقة عن إعجابه بمبابي ورغبته في جلبه.