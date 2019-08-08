برشلونة يفاوض لضم نيمار بصيغة جديدة

كشف تقرير إسباني عن آخر التطورات في الرحيل المحتمل لنيمار دا سيلفا عن باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن البارسا يتفاوض حالياً على ضم الدولي البرازيلي بصيغة الإعارة مع إلزامية الشراء الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن نيمار يضغط على إدارة ناديه للسماح له بالرحيل هذا الصيف، بعدما فشل المسؤولون في إقناعه بالبقاء.

ويسعى برشلونة لإدخال أحد اللاعبين ضمن الصفقة لتقليل المبلغ المدفوع، لكن الأمر لم يحظ بموافقة سان جيرمان حتى الآن والذي يريد الحصول على 180 مليون يورو نظير التخلي عن نيمار.

وأوضحت أن الأسماء التي قد تدخل في الصفقة من جانب برشلونة هي إيفان راكيتيتش وعثمان ديمبيلي.

وسبق أن حاول باريس سان جيرمان ضم راكيتيتش الصيف الماضي، لكن الدولي الكرواتي رفض مغادرة كامب ناو.

وإذا وافق نجم الوسط الكرواتي على ارتداء قميص النادي الفرنسي هذا الصيف، فسيتم تحديد قيمته بين 50 و60 مليون يورو، على أن تخصم من بند الشراء الإجباري الخاص بنيمار صيف العام القادم.