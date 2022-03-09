برشلونة يفكر في التضحية بداني ألفيش

أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن إدارة برشلونة ما زالت تدرس إمكانية الإبقاء على النجم الدولي البرازيلي داني ألفيش لما بعد الموسم الجاري.

وعاد الظهير الأيمن المخضرم البالغ من العمر 38 عاماً إلى البارسا في يناير الماضي وقدم مستويات جيدة حتى الآن.

ونال ما قدمه اللاعب استحسان المدير الفني تشافي هيرنانديز الذي بات يرغب في استمراره مع الفريق الكتالوني لفترة أطول.

لكن تحرك برشلونة لضم لاعبين أصغر عمراً في نفس المركز مثل الدولي الإسباني سيزار آزبيليكويتا (32 عاماً) والدولي المغربي ناصر المزراوي (24 عاماً).

وخاض ألفيش 7 مباريات حتى الآن ويبدو أنه سيكون جزءاً مهماً في الفريق خلال الفترة المتبقية من الموسم.