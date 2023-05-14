برشلونة يظفر بالدوري الإسباني بعد فوزه في الديربي على إسبانيول

ظفر برشلونة بلقب الدوري الإسباني بعد فوزه الكبير ليلة الأحد على مستضيفه إسبانيول في الديربي بنتيجة 4-2 على أرضية ملعب آر سي دي إي ضمن الجولة الـ 34 من البطولة.

حملت أهداف البارسا تواقيع البولندي روبرت ليفاندوفسكي (هدفان) في الدقيقتين 11 و 40، وأليكس بالدي (20)، وجولز كوندي (53).

فيما جاء هدف صاحب الضيافة الوحيد عبر خافيير بوادو في الدقيقة 73 من زمن اللقاء.

برشلونة يفوز باللقب للمرة 27 في تاريخه

بهذه النتيجة، رفع البارسا رصيده إلى 85 نقطة ليبتعد في الصدارة ويقتنص لقب الليغا للمرة الأولى في آخر 3 مواسم، وللمرة الأولى تحت إشراف مدربه الشاب تشافي هيرنانديز.

ونجح البلاوغرانا في حسم الأمور قبل 4 جولات على نهاية الموسم بعدما وسع الفارق مع ريال مدريد ثاني الترتيب إلى 14 نقطة.

فيما تجمد رصيد إسبانيول عند 31 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير لتستمر معاناته ومعركته في محاربة الهبوط.