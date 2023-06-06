برشلونة يفوز على فيسيل كوبي في وداعية إنييستا

تغلب برشلونة الإسباني على مستضيفه فيسيل كوبي الياباني بهدفين دون رد اليوم الثلاثاء في مباراة ودية جمعتهما لتوديع الأسطورة أندريس إنييستا.

وأعلن نجم خط الوسط المخضرم عن رحيله عن الفريق الياباني الذي انتقل إليه قادماً من البارسا في صيف عام 2018.

واتفق الفريقان على خوض مباراة ودية تكريمية للاعب البالغ من العمر 39 عاماً والذي يعتبر أحد أبرز النجوم في تاريخ البارسا بعد انتهاء الموسم.

برشلونة يسجل هدفين في شباك فيسيل كوبي

جاء هدفا المباراة التي جمعت الطرفين على أرضية ملعب نويفر في كوبي باليابان عن طريق فرانك كيسي وإيريك غارسيا في الدقيقتين 16 و 19 على التوالي.

يذكر أن برشلونة اقتنص لقب الدوري الإسباني مؤخراً في موسم شهد مشاركة قارية مخيبة في دوري الأبطال والدوري الأوروبي.