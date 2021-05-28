برشلونة يقترب من إتمام صفقة جورجينيو فاينالدوم

اقترب برشلونة من إعلان التعاقد مع جورجينيو فاينالدوم وهي أولى صفقات الفريق وفقاً لتقارير إعلامية.

وكان ممثلو الهولندي لاعب وسط ليفربول، اجتمعوا مع مسؤولي البارسا منذ 3 أيام، وتوصلوا إلى اتفاق حول مدة العقد الذي سيمتد لـ 3 مواسم.

وسينتقل فاينالدوم إلى برشلونة في صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع الريدز ورفض كل عروض التجديد من النادي الإنجليزي.

ووفقاً لتقارير صحفية إسبانية فإن همفري نيجمان وكيل فاينالدوم، ومستشاره القانوني يان كابالت، اجتمعا مرة أخرى مع مسؤولي برشلونة، أمس الخميس، في مقر النادي الكتالوني.

الاتفاق بين جورجينيو فاينالدوم وبرشلونة قريب للغاية

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق النهائي قريب للغاية بين الطرفين، على كل تفاصيل العقد.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الصفقة قد تعلن خلال 48 ساعة فقط، ليكون جورجينيو فاينالدوم الصفقة الأولى للبارسا في السوق الصيفي.

يذكر أن رونالد كومان، مدرب برشلونة، هو من طلب التعاقد مع مواطنه نجم وسط الريدز منذ الموسم الماضي.

ويعتبر فاينالدوم أحد أبرز لاعبي ليفربول وأكثرهم تأثيراً، ولطالما اعتمد المدرب يورغن كلوب عليه خلال المواسم الماضية منذ انتقاله إلى الريدز صيف عام 2016 قادماً من جاره نيوكاسل يونايتد في صفقة بلغت قيمتها نحو 23 مليون جنيه استرليني.