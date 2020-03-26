برشلونة يقترب من إتمام صفقة لاوتارو

كشفت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية أن برشلونة قطع شوطاً كبيراً في طريقه إلى التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان خلال الفترة الصيفية القادمة.

واستقر البارسا على تدعيم هجومه بالدولي الأرجنتيني في ظل عدم وجود البديل المناسب للمخضرم لويس سواريز.

وتوصل النادي الكتالوني إلى اتفاق بالفعل مع وكيل اللاعب بشأن تفاصيل عقده، لكن ما زال يتعين عليه الاتفاق مع إنتر ميلان، حول القيمة المالية للصفقة وطريقة السداد.

ولن يقبل النيراتزوري بأي عرض بقيمة أقل من الشرط الجزائي في عقد المهاجم الأرجنتيني صاحب الـ 22 عاماً (111 مليون يورو).

ولفت لاوتارو الأنظار بشدة هذا الموسم، حيث توهج بشكل كبير تحت قيادة المدرب أنتونيو كونتي سواء في الدوري الإيطالي أو دوري أبطال أوروبا.