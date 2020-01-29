برشلونة يقترب من إيجاد بديل لسواريز

كشفت تقارير إسبانية بأن مسؤولي برشلونة يجرون بمحاولات مكثفة لإقناع فالنسيا بالتخلي عن المهاجم رودريغو مورينو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى البارسا لضم الدولي الإسباني من أجل تعويض غياب لويس سواريز الذي أجرى عملية جراحية ستبعده حتى نهاية الموسم.

وأقر النادي الكتالوني باهتمامه بضم مورينو لتعزيز خط هجومه مع ابتعاد سواريز عن الملاعب فترة طويلة.

ووفقاً لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، عرض برشلونة أحد الثنائي موسى واغي أو آبيل رويز ضمن الصفقة في محاولة لإقناع الخفافيش بإتمامها قبل نهاية باب الانتقالات، الجمعة المقبل، وتقليل القيمة المادية.

وأشار التقرير إلى أن فالنسيا يميل إلى ضم واغي نظراً لحاجته إلى تدعيم الجهة اليمنى.

بدوره يفضل الظهير السنغالي الذي كان على وشك الانتقال إلى نيس الفرنسي، البقاء في الدوري الإسباني واللعب مع فالنسيا.

ويعتقد برشلونة أن واغي صاحب تقييم عال لأنه لاعب دولي بالفعل، فيما يرى فالنسيا أنه لم يشارك مع المدرب السابق إيرنيستو فالفيردي أو الحالي كيكي سيتيين، وبالتالي عند التفاوض على الفارق المادي، فلن يكون كما يتصور برشلونة.

وأشارت تقارير إسبانية إلى أن ألبرت سيلاديس المدير الفني لفالنسيا، يرغب في تعويض رودريغو بمهاجم آخر ويرى أن كارليس بيريز مهاجم برشلونة الشاب، هو الأنسب للقيام بهذا الدور.