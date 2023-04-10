برشلونة يقترب من استعادة نجمه السابق

البوابة - بدأ برشلونة مفاوضات رسمية مع مسؤولي تشيلسي تهدف لإعادة النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ إلى ملعب كامب ناو الصيف المقبل.

وعانى الهداف المخضرم منذ وصوله إلى لندن في شهر سبتمبر الماضي في صفقة بلغت قيمتها نحو 15 مليون يورو، بعد نصف موسم مميز قضاه رفقة البارسا.

وزار صاحب الـ 33 عاماً الشباك 13 مرة خلال 24 مباراة خاضها مع البلاوغرانا.

ومع تعاقد النادي الكتالوني مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مطلع الموسم، شعر أوباميانغ بأن فرص مشاركته ستتراجع مما دفعه للموافقة على الرحيل صوب تشيلسي.

أوباميانغ يريد الرجوع إلى برشلونة

لم يتمكن اللاعب من فرض نفسه تحت إمرة المدير الفني المقال غراهام بوتر الذي استبعده من قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يرجع قائد آرسنال السابق إلى البارسا في صفقة لن تتجاوز قيمتها على الأغلب الـ 15 مليون يورو التي دفعها البلوز لضمه قبل أشهر.

يذكر أن أوباميانغ يزور مدينة برشلونة بانتظام في ظل تراجع دوره مع الفريق اللندني.