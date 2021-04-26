برشلونة يقترب من التعاقد مع إيريك غارسيا

اقترب برشلونة من التعاقد مع إيريك غارسيا، مدافع مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وينتهى عقد المدافع الإسباني مع ناديه الإنجليزي بعد نهاية الموسم الجاري.

وأكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن المفاوضات بين البارسا واللاعب شهدت تقدماً ملحوظاً خلال الساعات الماضية، بعد أن كانت في طريقها للفشل.

وأضافت أن هناك اتصالات جمعت الطرفين مؤخراً، كان آخرها يوم الخميس الماضي، وشهدت تقارباً في وجهات النظر.

وأشارت إلى أن برشلونة توصل إلى اتفاق مع غارسيا يقضي بتخفيض قيمة راتبه الشهري، مع زيادة قيمة المكافآت، وفقاً للأهداف والألقاب، لتقترب الصفقة من كامب ناو مرة أخرى.